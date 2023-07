Pnrr: Iaria (M5S), ‘Fitto vive su Marte e Meloni ha ridotto Parlamento a spettatore’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – “Si scrive ‘cabina di regia’ e si legge ‘melina’: la conferenza stampa del ministro Fitto è stata disarmante nella sua evanescenza. Evidentemente Fitto vive su Marte: per lui i ritardi sul Pnrr non ci sono. Forse qualcuno dovrebbe dirgli che abbiamo interi segmenti, vedi digitalizzazione e sanità, completamente immobili. E anche sulle infrastrutture si va avanti a passettini impercettibili. Due miliardi spesi sui 33 previsti per il 2023: l’ufficio di Bilancio di Senato e Camera ha tratteggiato un quadro da tregenda. Però secondo il governo basterà rivedere una decina di obiettivi e tutto si aggiusterà”. Così in una nota Antonino Iaria, capogruppo M5s in commissione Trasporti alla Camera.

“A tal proposito, riteniamo inaccettabile come Giorgia Meloni abbia ridotto il Parlamento al ruolo di mero spettatore non pagante sul Pnrr. Discutere in aula della revisione del piano era davvero il minimo sindacale, ma il duo Fitto-Meloni ha preferito cantarsela e suonarsela per nove mesi. Con i risultati pessimi che vediamo”, conclude.