Pnrr, in arrivo la graduatoria per impianti di fanghi e tessili

Dicembre 23, 2022

(Adnkronos) – “E’ pubblicata, sul sito del ministero dell’Ambiente, la graduatoria definitiva dei progetti rientranti nell’investimento 1.1 linea C del Pnrr, che prevede la realizzazione e l’ammodernamento di nuovi impianti innovativi per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e tessili”. Lo fa sapere il viceministro all’Ambiente e Sicurezza energetica Vannia Gava. Sono 99 le domande ammesse, su un totale di 216 presentate: 48 le proposte finanziate per un totale di 450 milioni di euro. Destinatari sono gli enti e le aziende pubbliche titolari di impianti.

“Ringrazio la Commissione tecnica del Ministero e il Dipartimento per lo sviluppo sostenibile per il lavoro svolto – dichiara ancora il viceministro – Questa linea di finanziamento consentirà una gestione dei rifiuti più efficace, efficiente e digitale, attraverso la realizzazione di nuovissimi impianti di ultima generazione e superando l’obsolescenza di quelli esistenti. Infrastrutturiamo il Paese, riducendo gli squilibri territori e rafforzando il ruolo leader dell’Italia nel settore dell’economia circolare”.