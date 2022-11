Novembre 24, 2022

Roma, 24 nov. (Adnkronos) – “Il lavoro dei sindaci è fondamentale, il loro lavoro sul territorio è quanto di più importante ci sia e noi saremo con loro in questa fase di discussione della legge di bilancio per dare tutte le risposte necessarie in particolare sul Pnrr, tema che in questo periodo viene tenuto dal governo da parte e che invece noi vogliamo rilanciare”. Così Enrico Letta aprendo la Direzione Pd e salutando l’assemblea Anci.