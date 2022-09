Pnrr: Letta, ‘per noi è stella polare’

Settembre 4, 2022

Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) – “Per noi il Pnrr è il puntio di riferimento complessivo, è la stella polare. C’è tutto lì dentro e ci sono tantissimi soldi come non ne abbiamo mai visti. Lì si gioca la credibilità del nostro Paese”. E dunque “Niente balletti; no alla rinegoziazione; si può discutere, certo, ma se ci mettessimo a confronto con Bruxelles perderemmo quei soldi e la prospettiva per il nostro futuro”. Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio.