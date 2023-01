Pnrr: Liris (Fdi), ‘Bonaccini dimostra falsità accuse a Meloni’

Gennaio 29, 2023

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Bonaccini adesso si accorge che il Pnrr è stato definito in un contesto economico diverso da quello attuale e che occorre integrarlo e modificarlo soprattutto nella parte legata all’aumento del costo delle materie prime. È evidente che di questo siamo contenti perché lo sosteniamo da tempo, addirittura dalla scorsa legislatura. Ma non possiamo fare a meno di notare che quando nei mesi precedenti e durante la campagna elettorale Giorgia Meloni poneva esattamente questi problemi il Pd la definiva una irresponsabile sovversiva, e che il Pnrr era immodificabile. Niente di più falso. Infatti a Bonaccini facciamo notare che in meno di 60 giorni il governo Meloni ha raggiunto i 55 obiettivi previsti a dicembre scorso, e che un percorso di aggiornamento è stato impostato d’intesa con la Commissione europea”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris, capogruppo Fdi in commissione Bilancio di Palazzo Madama.

“La verità -aggiunge- è che Bonaccini sta usando la fase precongressuale del Pd soltanto per alzare i toni del confronto, il che comunque non lo giustifica dimostrando invece tutta la sua incoerenza e soprattutto quanto fossero false le accuse che venivano mosse a Fdi e Giorgia Meloni”.