Pnrr: M5s, ‘faccia discutere subito al Parlamento tagli e rimodulazioni’

Luglio 27, 2023

Roma, 27 lug. (Adnkronos) – “Il M5S ha chiesto al governo, per il tramite della presidenza della commissione Bilancio del Senato, di consentire in tempi rapidi alle commissioni competenti di analizzare le proposte di taglio e rimodulazione dei progetti Pnrr e la proposta del capitolo aggiuntivo RepowerEu. Il quadro che va delineandosi è a dir poco allarmante. Prima la terza rata ‘zoppa’, priva cioè di 500 milioni destinati alle residenze universitarie; poi l’annuncio odierno di 16 miliardi di euro di progetti Pnrr definanziati, tra cui quelli dedicati al contrasto del dissesto idrogeologico, dei rischi alluvionali e dedicati all’efficientamento energetico dei comuni. Non possono tranquillizzare mere promesse di futuro recupero di queste risorse. Anche perché su tutto domina un inaccettabile ritardo nella messa a terra delle risorse Pnrr nel 2023, con soli 2 miliardi spesi su 33 come da ultimo certificato dal Servizio studi della Camera su dati dello stesso governo”. Lo comunicano in una nota Stefano Patuanelli, Ketty Damante e Mariolina Castellone, componenti M5S della commissione Bilancio del Senato.