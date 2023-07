Pnrr: Magi, ‘Commissione clemente con Italia, altro che arcigna’

Luglio 21, 2023

Roma, 21 lug. (Adnkronos) – “Il governo italiano aveva fatto delle allusioni sul fatto che la Commissione stesse valutando il Pnrr in modo eccessivamente arcigno, a causa del colore politico del nostro esecutivo. Invece l’Europa ha dimostrato la disponibilità a concedere la terza rata nonostante non siano stati raggiunti tutti gli obiettivi, a partire dagli alloggi universitari: gli studentati ci dovevano essere, dovevano essere fatte le gare, ci dovevano essere posti letto aggiuntivi e non il gioco delle tre carte che ha provato a fare governo”. Lo ha detto Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa, a Omnibus su La7.