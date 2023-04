Pnrr: Malan (Fdi), ‘condividiamo timori Molinari, girare fondi su progetti realizzabili’

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “La preoccupazione messa in evidenza da Molinari è quella di non spendere i soldi tanto per spenderli ma di spenderli in cose che servono, che sia un vero investimento. Questa preoccupazione la condividiamo, si tratta dunque di vedere se ci sono dei progetti che non sono realizzabili, e di girare questi fondi che non possono essere usati su altre iniziative che servono”. Così a SkyTg24 il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, commentando le parole del leghista Riccardo Molinari sul Pnrr. “L’obiettivo è spendere tutto e spenderlo bene e ci sono tutte le premesse per farlo”, assicura l’esponente di Fratelli d’Italia.