Pnrr: Malan (FdI), ‘da governo Meloni altro successo, smentita sinistra che tifava disastro’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Un altro successo del governo Meloni sul Pnrr. L’Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario. Smentita la sinistra che tifava per il disastro. Aveva ragione Fratelli d’Italia che voleva modificare il Piano per riadattarlo alle esigenze italiane: così è stato fatto”. Così il presidente di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan, commenta con i tg Rai quanto stabilito nella riunione di oggi della Cabina di regia sul Pnrr.