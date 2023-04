Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Se la richiesta di avere il ministro Fitto a riferire in Parlamento sul Pnrr verrà formulata oggi nella sede giusta, cioè la conferenza dei capigruppo al Senato, non c’è motivo che non venga”. Lo ha detto, ospite di SkyTg24, il capogruppo di Fdi a Palazzo Madama, Lucio Malan.