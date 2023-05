Pnrr: Malpezzi, ‘ritardi per aver parlato solo di governance’

Maggio 3, 2023

Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “I primi sei mesi del governo rispetto al Pnrr” sono stati utilizzati “per cambiare la governance, quindi adesso ci sono i ritardi”. Lo ha affermato la senatrice del Pd Simona Malpezzi, ospite di ‘Agorà’ su Raitre.

Quanto ai contenuti, ad esempio sul personale degli asili “il ministro Fitto deve rispondere: questo Governo è in grado di darci la dotazione del personale? Il Governo precedente li ha messi nell’ultima legge di Bilancio, ci sono stati fondi per il personale dei nuovi asili nido, più di un miliardo messi a disposizione. Nella prossima legge di Bilancio ci saranno le risorse per il personale? Ma Fitto non risponde”.