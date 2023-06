Pnrr: Mattarella, ‘operare concordemente guardando ad orizzonte ampio’

Giugno 1, 2023

Roma, 1 giu. (Adnkronos) – “Il dotarsi di una visione condivisa, essere capaci di un lavoro ben coordinato, sono ingredienti indispensabili per dare risposte efficaci e durevoli ai cittadini, così come la disponibilità a operare concordemente per un efficace utilizzo delle risorse disponibili, a partire da quelle messe a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza in una logica di orizzonte ampio”. Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato ai Prefetti in occasione della Festa della Repubblica.