Pnrr: Maullu (Fdi), ‘Fitto dipinge scenario di crescita per Nazione’

Agosto 1, 2023

Roma, 1 ago. (Adnkronos) – “Il ministro Fitto oggi in aula ha illustrato con grande competenza e lucidità la strategia di crescita della Nazione con lo strumento del Pnrr, un piano costruito e strutturato dai precedenti governi, che ha avuto la necessità di essere rimodulato per espressa richiesta della Conmissione europea. Il ministro ha voluto rassicurare sulla disponibilità al confronto costruttivo del governo Meloni in una dimensione di crescita e sviluppo per l’Italia”. Così Stefano Maullu, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Finanze della Camera.