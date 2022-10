Ottobre 20, 2022

Roma, 20 ott. (Adnkronos) – “Giocarsi le sfide del cambiamento non è facile. Siamo in un momento in cui servono le idee. Ma lo Stato italiano reagisce con gli slogan, con il rischio di perdere la pioggia di danari del Pnrr. Stare nel vicolo piace a chi non ha idee. Meritocrazia Italia un contributo lo darà”. Lo dice Walter Mauriello intervenendo in conferenza stampa del IV Congresso nazionale dedicato alla ‘democrazia partecipativa’, al Carpegna palace hotel a Roma.