Pnrr: Mazzetti (Fi), ‘ai sindaci del Mugello ho proposto incontro per vagliare progetti concreti’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Pur avendo avuto notizie del flash mob contro il governo solo dalla stampa e pur non avendo ricevuto alcuna ‘lista delle priorità’ dai sindaci del Mugello, ho appena proposto loro un incontro chiarificatore in cui vagliare i progetti Pnrr veramente utili e lo stato di attuazione di quelli eventualmente già partiti. Bene sta facendo il governo con una revisione preventiva dei progetti attuabili e alternative al Pnrr con altri fondi. Sappiamo tutti che i fondi Pnrr vadano investiti bene e che tutto poi passa dal controllo dell’Unione europea. Vietato perdere tempo come ha fatto un altro sindaco con un noto stadio. In questo anno in cui sono stata la rappresentante del territorio, la prima del centrodestra, non ho mai mancato di esserci, anche nei momenti gravi ed eccezionali e anche nella questione in essere ci metto la faccia e passo dalle polemiche pretestuose ai fatti come siamo abituati noi forzisti”. A dirlo Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.