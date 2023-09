Pnrr: Mazzetti (Fi), ‘chiarire fonti alternative di finanziamento, comuni hanno anticipato 2,5 mld’

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Era oltremodo necessario intervenire per revisionare il Pnrr, che altrimenti rischiava di essere un libro dei sogni in cui c’era di tutto e di più: il governo ha dimostrato di saperlo fare, in accordo con le linee dettate dalla Ue. L’importante adesso è garantire una fonte di finanziamento alternativa e chiara per i progetti, soprattutto per quelli promossi dagli enti locali che già si sono attivati in merito, anticipando somme per 2,5 miliardi di euro. Questo peraltro era l’impegno che la maggioranza aveva posto in capo al governo con la risoluzione approvata il 1° agosto scorso”. A dirlo Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento Lavori pubblici, che ha depositato sul punto un’interrogazione al ministro Fitto.

“È perciò fondamentale – rimarca l’esponente azzurra – avviare un’attività di concertazione con gli enti locali per garantire le coperture agli impegni da questi assunti. Si tratta di progetti rispondenti alle politiche di coesione che hanno un evidente ritorno in termini di crescita strutturale del territorio, di efficienza, di sostenibilità, di rigenerazione urbana e di sicurezza ambientale e idrogeologica”.