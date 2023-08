Pnrr: Mazzetti (Fi), ‘nessun taglio, narrativa di sinistra stucchevole’

Agosto 3, 2023

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Nessun taglio al Pnrr. Come ha ribadito il ministro Fitto, le nove misure individuate andranno avanti regolarmente e non saranno oggetto di alcun definanziamento. Detrattori e sindaci che hanno prefigurato scenari catastrofici, rimarranno, ahimè, delusi. La narrativa della sinistra e dell’opposizione è sinceramente stucchevole, forse restano spiazzati dall’efficienza di questo governo, dopo anni di loro esecutivi inconcludenti. Tant’è che continuano a ribadire concetti che non rispecchiano la realtà”. Così in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.

“Ieri è stato il turno di Emiliano Fossi, deputato e segretario del Pd toscano che accusa la sottoscritta e il governo di centrodestra di tradimenti, di opere mandate all’aria o di tagli ai finanziamenti per i sindaci. Ovviamente niente di tutto ciò corrisponde alla realtà dei fatti. I progetti del Pnrr hanno una garanzia di base: il dialogo diretto con l’Ue, grazie all’autorevolezza di questo governo e alla statura internazionale del nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani”, conclude l’esponente azzurra.