Pnrr: Meloni, ‘dobbiamo correre correre correre, ognuno faccia sua parte’

Ottobre 3, 2023

Roma, 3 ott. (Adnkronos) – “Dobbiamo riuscire a spendere al meglio tutte le risorse” messe a disposizione dall’Europa, “perché non ne abbiamo molte e ci sono moltissime cose da fare ed è importante che, per questo obiettivo, lavoriamo tutti insieme”, “importante è non disperdere queste risorse” finalizzate a “rendere l’Italia più competitiva”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Torino per il Festival delle Regioni.

Sul Pnrr “dobbiamo correre, correre, correre. Correre tutti insieme e capire che la capacità di ciascuno di fare la sua parte” può fare la differenza “per quello che il Pnrr riuscirà davvero a produrre in termini di ammodernamento della nostra nazione”.