Pnrr: Meloni, ‘nessun bavaglio a Corte Conti, è sinistra che ha un problema…’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – Il governo ha un profilo autoritario? “Io ho capito che la sinistra è molto in difficoltà… Non solo dice che c’è una deriva autoritaria se sulla Corte dei Conti proroghi le norme del governo Draghi del quale loro facevano parte – perché faccio notare sommessamente che sulla Corte dei Conti non abbiamo fatto nulla di difforme da quel che ha fatto il precedente governo-: allora il problema è la deriva autoritaria o che qualcuno che viene da destra e non da sinistra non ha gli stessi diritti che avevano loro?”. Così la premier Giorgia Meloni, in un’intervista a Quarta Repubblica, in onda stasera in prima serata su Retequattro.

“La Corte dei Conti continua a fare tutti i controlli che deve fare, fa la sua relazione semestrale al Parlamento e l’ultima era prodiga di critiche e non mi pare gli sia stato messo un bavaglio, continua a fare la sua relazione e noi non è che abbiamo modificato niente…”, insiste il presidente del Consiglio.