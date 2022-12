Dicembre 29, 2022

Roma, 29 dic (Adnkronos) – Sul Pnnr “ora si entra nella parte difficile del piano. Il grosso sin qui era programmazione e riforme, ora c’è la parte molto complessa in cui questi obiettivi devono diventare cantieri. Ci sono oggettivamente delle difficoltà, dal caro dei costi e dell’energia, bisogna tenere in considerazione che il Piano è stato scritto in un mondo diverso dalle priorità che abbiamo oggi”. Lo ha detto Giorgia Meloni.