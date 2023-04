Pnrr: Meloni, ‘volontà indiscutibile è spendere i soldi’

Aprile 28, 2023

Londra, 28 apr. (Adnkronos) – Sul Pnrr “stiamo facendo un lavoro molto serio, la volontà indiscussa e indiscutibile è spendere i soldi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, parlando alla stampa a margine di un evento all’ambasciata d’Italia a Londra.

“Per spendere i soldi del Pnrr devi andare a valutare delle ipotesi che non sono realistiche e in quel caso correggerle per spenderli al meglio. È una grande sfida per noi, è il primo tema di cui ci occupiamo, su cui siamo concentratissimi ed è un tema su cui secondo me non c’è da essere preoccupati”.

“Quando serviranno i poteri sostitutivi verranno usati, quando sarà necessario dire che qualcosa non va bene, si correggerà e ci stiamo lavorando con forza. Perché, signori, lo stadio di Firenze non c’è l’ho messo nel Pnrr io e potrei anche essere d’accorto con quanto detto dalla Commissione” europea, che l’ha voluto fuori dal Pnrr insieme a quello di Venezia. “Non alimentiamo un racconto che non esiste perché la fase è delicata”, ha aggiunto.