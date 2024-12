Pnrr: Milani (Fdi), ‘Corte dei conti promuove governo’

9 Dicembre 2024

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Oggi è arrivata dalla Relazione semestrale della Corte dei Conti un’importante certificazione sugli obiettivi del Pnrr. I 39 in scadenza al primo semestre 2024 risultano conseguiti, avanzando dunque del 43% nel percorso complessivo e segnano un +6 punti rispetto al semestre precedente. Al 30 giugno scorso risultava ultimato il percorso degli obiettivi europei per il 63% delle 72 misure di riforme. Ciò vuol dire che il governo ha attuato con precisione gli step, passo dopo passo, rispettando i tempi e confermando un risultato anche più alto delle aspettative. Possiamo dire che siamo in linea con la tabella di marcia, smontando con i fatti le critiche e i maldicenti. La strada è ben tracciata nonostante sia ancora tanto il lavoro da fare”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Massimo Milani, segretario della Commissione Ambiente della Camera.