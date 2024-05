Pnrr: Misiani (Pd), ‘o Fitto non conosce bilanci comunali o fa gioco tre carte’

27 Maggio 2024

Roma, 27 mag. (Adnkronos) – “Delle due, l’una. O il ministro Fitto non conosce come funzionano i bilanci comunali oppure, sui tagli al fondo di solidarietà comunale sta facendo il gioco delle tre carte. In realtà, i tagli decisi dal governo indeboliranno la spesa sociale dei comuni per due motivi. Primo: l’esclusione, prevista dal comma 533 della legge di bilancio 2024, delle spese per la missione 12 (diritti sociali, politiche sociali e famiglia) dal calcolo per ciascun comune dei tagli al fondo di solidarietà comunale è un mero criterio di computo, che di per sé non esclude affatto una riduzione della spesa sociale dei comuni (i bilanci dei comuni sono un tutt’uno: se mancano risorse, la scure può abbattersi dappertutto, spesa sociale compresa…)”. Così il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“Questo criterio, oltretutto, finisce paradossalmente per penalizzare di più i comuni con bassa spesa sociale, che avrebbero bisogno di rafforzarla ma non hanno lo spazio finanziario per farlo. E ancora meno lo avranno in futuro, a causa dei tagli decisi dal governo Meloni. Secondo punto. Il riparto dei tagli comune per comune tiene conto anche delle risorse attribuite via Pnrr, colpendo in modo assurdo le amministrazioni più attive nella progettazione, partecipazione ai bandi e realizzazione delle opere Pnrr”.

“Nella base di calcolo per i tagli vengono incluse anche le risorse attribuite per la realizzazione di progetti Pnrr di carattere sociale, tra cui la costruzione di asili nido e scuole per l’infanzia, i progetti di rigenerazione urbana per ridurre l’emarginazione e il degrado sociale, lo sport legato all’inclusione sociale e altro ancora. In pratica, i comuni che hanno ottenuto più fondi Pnrr per questi progetti di valenza sociale, perderanno più risorse di parte corrente. E saranno costretti, per mantenere in equilibrio i propri bilanci, a tagliare le proprie spese. Comprese quelle sociali. Con buona pace delle favole raccontate dal ministro Fitto”.