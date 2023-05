Maggio 31, 2023

Roma, 31 mag. (Adnkronos) – “Molto condivisibili le considerazioni del governatore di @bancaditalia. Uno sforzo condiviso contro l’inflazione. Salario minimo e progressività fiscale. La sfida del clima. L’utilità della riforma MES. Non c’è tempo da perdere sul PNRR. Chi ha orecchie per intendere intenda”. Lo scrive in un tweet il senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.