Pnrr: Molinari, ‘meglio non spendere che spendere male ma se si ricontratta evviva’**

Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Io ho detto una cosa assolutamente in linea con quello che dicono Meloni e Fitto. È un ragionamento logico. Proviamo a seguire. Allora Fitto dice: entro il 2026 alcuni progetti non riusciamo a finirli, meglio parlarne subito che aspettare. Ok? Come si risolve il problema? Ci sono due vie. O si ricontratta in Europa il Pnrr, e quindi si destinano quei fondi ad altro oppure se non si riesce piuttosto che spenderli male meglio non spenderli. È un ragionamento assolutamente logico. Se la Meloni dice: riusciremo a spenderli e riusciremo a ricontrattare, evviva. Stappiamo lo spumante”. Lo ha ribadito il capogruppo della Legga alla Camera, Riccardo Molinari, ai microfoni di ‘Agorà’ su Raitre.