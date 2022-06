Pnrr: Nannicini, ‘bene approvazione mio emendamento su riforma patronati’

Giugno 18, 2022

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “È un bel segnale che pochi giorni dopo il documento sulla riforma dei patronati, approvato dalla commissione bicamerale su previdenza e assistenza da me presieduta, sia arrivato il via libera del Senato a un emendamento al decreto Pnrr a mia prima firma proprio sui patronati”, dichiara il senatore dem Tommaso Nannicini.

“L’emendamento – continua Nannicini – semplifica la vita a cittadini e patronati, consentendo a quest’ultimi di raccogliere i propri mandati anche in via telematica. E allo stesso tempo istituisce un fondo di 2,5 milioni di euro per il 2022 al fine di remunerare, proporzionalmente rispetto alle pratiche che hanno ottenuto punteggio, il lavoro dei patronati per il nuovo bonus di 200 euro. Un’inversione di tendenza rispetto alla prassi sbagliata degli ultimi anni di aggiungere nuove attività a punteggio senza aumentare la capienza del fondo e senza applicare standard di qualità, per valorizzare la funzione sociale dei patronati piuttosto che la mera moltiplicazione di pratiche”.

“Si tratta – conclude il senatore dem- di un piccolo passo nella giusta direzione, quella indicata dal documento della commissione bicamerale. Ora al lavoro e alla lotta per portare avanti le altre proposte contenute in quel documento, per valorizzare il sistema dei patronati e il loro ruolo di presidio territoriale in un welfare di comunità”.