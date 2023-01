Pnrr: Ondei (Corte appello Milano), ‘obiettivi veramente ambiziosi per la giustizia’

Gennaio 28, 2023

Milano, 28 gen. (Adnkronos) – “Nel mondo della giustizia vi è un brulicare di iniziative di riforma finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la rigenerazione del sistema giustizia, obiettivi che sono veramente ambiziosi se si considera che in cinque anni si dovrà ridurre del 25% il tempo dei processi penali e del 40% quello dei processi civili nonché ridurre del 90% l’arretrato al 31 dicembre 2019”. E’ uno dei passaggi dell’intervento del presidente della corte di Appello di Milano Giuseppe Ondei, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.