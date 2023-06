Pnrr: Orlando, ‘Corte Conti? Da destra fastidio per controlli’

Giugno 6, 2023

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Abbiamo deciso autonomamente come Paese che le risorse del Pnrr le avremmo controllate in un certo modo, quando abbiamo iniziato a spenderle abbiamo eliminato il sistema dei controlli”. Lo ha detto il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando ad Omnibus, su La7.

“Tutto il sistema Italia, considerando anche la destra che aveva presentato emendamenti in quella direzione, aveva ritenuto che data la storia di un Paese a rischio infiltrazioni mafiose, vista l’esperienza di una spesa pubblica non proprio felice ed efficiente, aveva deciso di utilizzare questo strumento di controllo. Noi ci siamo dati delle regole e prima di applicarle abbiamo deciso di cambiarle e non è un bel segnale per la credibilità del sistema”.

“Quello della destra è un sostanziale fastidio per il sistema dei controlli. L’idea di affermare una centralità dello Stato, il richiamo alla nazione, e poi demonizzarlo quando esercita le sue funzioni credo sia una contraddizione da segnalare ogni volta che si manifesta”.