Pnrr: Paita, ‘aspettiamo Governo al varco’

Roma, 2 lug. (Adnkronos) – “Sul Pnrr aspettiamo il Governo al varco. Se sarà capace di cambiare i progetti che non partono con altri che andranno avanti, saremo contenti. Ma, per ora, non sono riusciti a far partire nemmeno progetti tutto sommato semplici, come gli asili nido. C’è una incapacità oggettiva di realizzare opere che sarebbero utilissime per famiglie e donne”. Lo dice la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita a Skytg24. “Abbiamo sempre avuto un atteggiamento collaborativo e tifiamo per l’Italia. Ma se si fa un giro per l’Italia, di cantieri legati al Pnrr -aggiunge- non se ne vedono molti, e questo significa che c’è un problema oggettivo. Aver perso 8 mesi a pensare a cose come la governance, anziché concentrarsi sulla sostanza, sicuramente non ha aiutato”.