Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – “Apprezziamo la disponibilità del ministro Fitto a riferire in Parlamento sullo stato di attuazione del Pnrr. Stiamo lavorando, senza intenti polemici, alle nostre proposte, come Industria 4.0 e Italia Sicura. L’obiettivo è non perdere risorse e per questo siamo pronti al confronto in Parlamento”. Così in una nota la Presidente del Gruppo Azione-Italia Viva al Senato, Raffaella Paita.