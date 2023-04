Pnrr: Paita (Az-Iv), ‘da governo tempestività su poltrone, nebbia su progetti’

Aprile 21, 2023

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – “Dal governo ho visto molta tempestività sulle poltrone e la governance, e invece molta nebbia sui progetti. Non abbiamo ancora l’elenco degli interventi che sostituiscano quelli che, secondo il governo, non sono in grado di partire”. Lo dice a ‘Coffee Break’ su La7 la presidente del Gruppo Azione-Italia Viva Raffaella Paita, rispondendo ad una domanda sulle informative alle camere della prossima settimana del ministro Raffaele Fitto.

“Sul Pnrr il nostro gruppo si è astenuto, non ha votato contro. Abbiamo dato il nostro contributo su dissesto idrogeologico, con il ripristino dell’unità di missione, e industria 4.0. Siamo pronti a presentare – aggiunge Paita – ulteriori proposte. Ad esempio, c’è il problema della denatalità, si mettano più risorse su sanità e asili nido”.