Pnrr: Paita (Az-Iv), ‘governo faccia chiarezza in Parlamento, basta melina’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il governo venga in Parlamento a fare chiarezza sui pagamenti di terza e quarta rata del Pnrr. Basta con la melina, il ministro Fitto aveva promesso trasparenza, ora ci dica quali progetti non partiranno e con quali saranno sostituiti. Noi abbiamo idee forti e siamo disponibili a dare una mano: lotta al dissesto idrogeologico, energia, trasporti, asili nido. Se il governo non sa spendere le risorse ci ascolti e gli spieghiamo come si modernizza il Paese”. Lo ha detto Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e capogruppo al Senato del gruppo Azione-Italia Viva-Renew Europe.