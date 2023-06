Pnrr: Paita, ‘Corte conti? No scandalo per misura che velocizza’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Non voteremo la fiducia al decreto sulla pubblica amministrazione, non è nel novero delle possibilità. Siamo all’opposizione e ci restiamo, ma senza scontri ideologici”. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato.

“Prendiamo il tema della semplificazione: è un tema importante e bisogna dire chiaramente che velocizzare è un valore. Velocizzare non esclude i controlli, si può essere efficienti e controllare allo stesso tempo. Per questo stigmatizzo le parole contro il procuratore Melillo per i toni, ma al tempo stesso non si può gridare allo scandalo perché si vuole attuare una misura sul tema del danno erariale che fra l’altro aveva attuato anche il Governo Draghi”, conclude Paita.