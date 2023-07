Pnrr: Pd, ‘governo trovi soluzione per stadio Firenze come fatto per Venezia’

Luglio 4, 2023

Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Il governo ha restituito a Venezia i 93,5 milioni che erano stati tolti dai fondi del Pnrr per la realizzazione del Bosco dello Sport. A questo punto non può passare un’ora di più: i ministeri coinvolti provvedano immediatamente ad adottare il medesimo trattamento anche per la città di Firenze, che, come Venezia, ha subito una ingiusta e dannosa sottrazione di risorse (55 milioni) per la realizzazione del progetto dello Stadio Franchi che è monumento nazionale”. Lo hanno dichiarato i deputati del Partito democratico Federico Gianassi ed Emiliano Fossi.

“Se questo non accadesse – hanno continuato -, saremmo in presenza di un affronto politico inaccettabile di tutto il governo nei confronti della città di Firenze”. Il trattamento diverso, per loro, “si potrebbe in quel caso spiegare solo alla luce del diverso colore politico delle amministrazioni e non vogliamo credere che il governo possa arrivare a tanto”.

“Con il Pnrr viene finanziata la riqualificazione di impianti sportivi, le risorse accessorie per il finanziamento del progetto dello stadio Franchi furono deliberate dal governo Draghi e ufficialmente comunicate al Comune di Firenze. Poi solo per il Franchi e per lo stadio di Venezia è stato revocato il finanziamento. Ora con un intervento su Venezia il governo di fatto cancella la revoca e Firenze rimane così per ora unica città esclusa, penalizzata e danneggiata. Chiediamo che Firenze abbia lo stesso trattamento degli altri: la città non può tollerare un sopruso nei suoi confronti”, hanno concluso i due deputati dei dem.