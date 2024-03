Pnrr: Pd, ‘Regioni smentiscono Fitto, tagliati 1,2 mld a ospedali e sanità’

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – Guerra di numeri sul Pnrr e sugli investimenti in sanità. “Nel corso delle audizioni alla Camera sul nuovo Pnrr, l’assessore Donini, in rappresentanza della conferenza delle Regioni, ha smentito con chiarezza quanto dichiarato oggi dal ministro Fitto in Aula. Le regioni confermano che c’è un vero e proprio definanziamento di 1,2 miliardi di euro sulla sanità e in particolare sulla costruzione degli ospedali: risorse che si chiede alle regioni di sopperire, risorse su cui le regioni contavano e che erano già impegnate”, denunciano i dem, con una nota firmata dal capogruppo democratico nella commissione Bilancio della Camera, Ubaldo Pagano, insieme alle deputate e deputati dem, Silvia Roggiani, Roberto Speranza e Cecilia Guerra.

“Le conseguenze – proseguono – sono state dette in modo chiarissimo in audizione: si bloccheranno i cantieri per ospedali e sanitá territoriale e quelle risorse ad oggi non ci sono ne possono essere stanziate dalle regioni”.