Pnrr: Pellegrino (Fdi), ‘con Governo Meloni ha preso direzione efficace’

23 Dicembre 2024

Roma, 23 dic. (Adnkronos) – “Sul Pnrr l’Italia continua a procedere speditamente. L’erogazione della sesta rata, pari a 6,9 miliardi di euro in prestiti e 1,8 miliardi di euro in sovvenzioni, rappresenta un’altra importante tappa che porterà attese riforme nella Pubblica amministrazione, gli appalti pubblici, l’amministrazione fiscale, così come la politica sociale. Previsti inoltre interventi nel campo della digitalizzazione, della modernizzazione dei parchi nazionali, della sostenibilità ambientale. Ammonta così a 122,2 miliardi di euro su un totale di 194,4 miliardi quanto ha ricevuto l’Italia finora. Con il Governo Meloni il Pnrr ha finalmente preso una direzione efficace rispetto alle esigenze precipue nazionali”. Lo afferma la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente della commissione Politiche Ue.