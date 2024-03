Pnrr: Pellegrino (FdI), ‘testimonia rinnovata centralità dell’Italia’

Marzo 13, 2024

Roma, 13 mar. – (Adnkronos) – “Il Pnrr rappresenta l’ennesima testimonianza della rinnovata centralità geopolitica dell’Italia con il governo Meloni. Il rapporto della Commissione europea in questo senso è eloquente: il nostro Paese è indicato come il primo tra gli Stati membri per raggiungimento degli obiettivi. Favorevole anche la relazione della Corte dei conti sul raggiungimento dei target previsti. Già incassati, in tutto, 102 miliardi di euro, ma è in via di definizione con la Commissione l’accordo per l’erogazione della quinta rata, per un importo pari a 10,6 miliardi di euro. Cifre significative, che sostengono lo sviluppo che questo Paese attende da anni. Doveroso infine ringraziare il ministro Fitto per il lavoro che sta svolgendo e per i puntuali aggiornamenti sul Pnrr, confermando attenzione nei confronti del Parlamento”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Cinzia Pellegrino, componente della commissione Politiche Ue.