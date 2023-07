Pnrr: Petrucci (Fdi), ‘governo Meloni lavora e funziona, reputazione internazionale lo dimostra’

Luglio 29, 2023

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Un Pnrr finalmente rivisitato all’insegna del realismo e dell’effettiva messa in campo delle risorse, che ha ottenuto il consenso della Commissione europea e lo sblocco di decine di miliardi di euro. Il presidente Meloni che ha confermato, anche grazie al successo della sua visita negli Stati Uniti, la nuova dimensione dell’Italia, partner affidabile e solidamente ancorato ai valori occidentali”. Lo dichiara Simona Petrucci, senatrice di Fratelli d’Italia, che poi conclude dicendo che “sono questi i veri risultati di un governo che sa quello che sta facendo, che ha letteralmente ribaltato in positivo tutti gli indicatori economici e che ha aperto la strada a una nuova stagione di crescita. Non stupisce, dunque, la fiducia degli italiani, che vedono via via realizzato il programma per il quale ci hanno votato, come non stupisce il silenzio sempre più imbarazzato delle opposizioni, che di fronte a questi successi vedono cadere il loro fragile castello di strumentalizzazioni”.