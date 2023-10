Pnrr: Petrucci (Fdi), ‘governo oltre le bugie dei catastrofisti della sinistra’

Ottobre 9, 2023

Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “Il via libera della Commissione europea al pagamento all’Italia della terza rata del Pnrr è la vittoria del governo Meloni che, dopo aver ereditato un piano a serio rischio di fallimento, ha saputo lavorare pancia a terra per mettere in atto tutte le modifiche e le revisioni che lo hanno ricalibrato all’insegna della concretezza, della realizzabilità e della concertazione. Peccato che questo lavoro, che poteva essere condotto in un clima di unità e coesione tra le diverse parti politiche, sia stato criticato e osteggiato dai falsi profeti di sventura che disegnavano scenari distruttivi. L’ok della Commissione suona come il loro definitivo ko. Il governo italiano, invece, continuerà a lavorare per i cittadini all’insegna del dialogo internazionale e con l’obiettivo di garantire che il Pnrr sia attuato nella sua interezza”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.