Pnrr: Rampelli (Fdi), ‘i gufi sono serviti’

Settembre 19, 2023

Roma, 19 set. (Adnkronos) – “L’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea delle modifiche al Piano dell’Italia per l’utilizzo dei fondi di ripresa e resilienza è la risposta definitiva ai gufi in servizio permanente effettivo. Un altro tassello che rafforza la credibilità del governo Meloni. Il via libera alle modifiche è un importante passo avanti poiché ci consentirà di utilizzare i fondi in modo puntuale rigenerando l’economia italiana e migliorandone la competitività. Il piano d’investimenti, basato su criteri di trasparenza e gestione certa, mira a stimolare la crescita creando nuova occupazione nella cornice di una società più inclusiva e sostenibile”. Così Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.

“Anche questa volta i ‘gufi’ sono serviti, rimarranno sorpresi non solo per l’efficacia dell’azione di governo ma soprattutto per la considerazione crescente che sta acquisendo l’Italia in Europa grazie al primo ministro Giorgia Meloni”, conclude Rampelli.