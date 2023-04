Pnrr: Ricciardi (Pd), ‘se si rinuncia per incapacità, meglio dimettersi’

Aprile 5, 2023

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – “Il quadro del Pnrr deve essere rendicontato al 2026 ma c’è una condizione per cui non si sa come partiranno cantieri e progetti. Poi vedo tentativi che non mi piacciono di scaricare le responsabilità sulle realtà locali”. Così Toni Ricciardi, deputato Pd.

“Come stanno gestendo il Pnrr, l’accelerazione improvvida sull’autonomia differenziata, la proposta di qualcuno di dirottare le risorse stanziate per alcuni territori ad altri: oggettivamente credo ci sia più di qualche preoccupazione. Chiederemo al Ministro Fitto a che punto siamo, e soprattutto se si vuole rinegoziare il piano, su che termini e su che basi. Stiamo vivendo mesi di annunci, purtroppo senza che nessuno spieghi poi come si intendono realizzare. De Gasperi nel ’49 disse di essere disposto a rinunciare al Piano Marshall, ma De Gasperi era De Gasperi e non Salvini, e fu una cosa retorica ed evocativa. Se si rinuncia perché non si è in grado di spendere si fa prima a dimettersi. Sarebbe più dignitoso”.