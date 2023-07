Pnrr: Richetti (Az-Iv), ‘ministri in confusione, da Meloni neanche una parola’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Mentre il ministro Giorgetti ‘confida’ in una somministrazione rapida della terza rata del Pnrr, da Bruxelles fanno sapere che quella rata ritarda perché parecchi obiettivi connessi non sono stati raggiunti nei tempi stabiliti. E nel pomeriggio, il ministro Fitto convocherà la stampa per spiegare come anche la quarta rata qualche problemino ce l’ha”. Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati. “Grazie all’incapacità e all’approssimazione che questo governo riserva alla gestione del Pnrr, si buttano dalla finestra risorse in grado di sostenere e migliorare le condizioni delle famiglie e delle imprese italiane. E dalla presidente del Consiglio neanche una parola”, conclude.