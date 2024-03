Pnrr: risoluzione Pd, euforia Fitto smentita dai dati

Marzo 14, 2024

Roma, 14 mar (Adnkronos) – “I dati sullo stato di attuazione del Pnrr smentiscono l’euforia del Ministro Fitto. I primati italiani decantanti dal governo non sono purtroppo veritieri e il livello di spesa effettivamente sostenuto finora dal nostro paese è ben inferiore alle risorse già trasferite”. E’ quanto si legge nella risoluzione sullo stato di attuazione del Pnrr presentata dal gruppo parlamentare del Pd a prima firma della capogruppo Chiara Braga, dei capigruppo in commissione Bilancio e Affari europei Ubaldo Pagano e Piero De Luca e da tutti i componenti democratici nelle commissioni coinvolte.

“La rimodulazione del Piano voluta dal governo incide negativamente su misure strategiche che sono state immotivatamente ridimensionate: dagli interventi a sostegno dell’occupazione giovanile ai divari economici territoriali, agli investimenti sugli asili nido, alla sanità territoriale che ha visto un consistente tagli del numero delle strutture e dei presidi territoriali”, prosegue il testo.

La risoluzione contesta inoltre al governo il mancato coinvolgimento del parlamento sui numerosi aggiustamenti e impegna pertanto l’esecutivo a “fornire tutte le informazioni per valutare lo stato di avanzamento dei singoli progetti; ad assicurare l’effettivo e integrale rifinanziamento delle misure espunte dal PNRR e di quelle parzialmente definanziate, con particolare riferimento agli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei comuni e a quelli per la rigenerazione urbana; ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e coesione a copertura degli interventi del PNRR senza pregiudicarne la natura aggiuntiva e il vincolo di destinazione dell’80 per cento in favore del Mezzogiorno; a garantire l’attuazione del nuovo PNRR nel pieno rispetto del cronoprogramma”.