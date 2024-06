Pnrr: Rotelli (Fdi), ‘con governo Meloni Italia credibile e affidabile’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Con la richiesta del pagamento della sesta rata, l’Italia si conferma al primo posto come capacità di lavorare e impiegare al meglio le risorse europee del PNRR, così come avvenuto per la precedente quinta rata. A dispetto di chi riteneva, o peggio, auspicava, la perdita dei fondi PNRR a causa di inefficienze e ritardi da parte del nostro Esecutivo e dei livelli territoriali competenti, il Governo Meloni non solo non perde risorse, ma guadagna credibilità e affidamento da parte degli interlocutori europei e degli investitori esteri”. Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera.