Pnrr: Ruffino (Az), ‘da Governo manca chiarezza, Meloni venga in Parlamento’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Il governo ha modificato 10 dei 27 obiettivi necessari per ottenere i 16 miliardi della quarta rata del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le modifiche erano state preannunciate da alcuni mesi ma soltanto oggi, con l’affanno di chi non ha chiari gli obiettivi, sono state definite dalla cabina di regia. Non è sicuro che l’Italia riuscirà ad avere la rata entro la fine dell’anno. Il ministro Fitto, secondo un copione consolidato del governo di destra, ha chiamato in causa i ritardi e le inadempienze dei precedenti governi”. Così Daniela Ruffino, deputato di Azione.

“Un alibi ormai consunto. La presidente Meloni venga in Parlamento al più presto e pronunci parole di chiarezza al Paese. Spieghi che cosa è stato fatto da febbraio, quando la gestione del Pnrr è stata conferita al ministro Fitto, a oggi: cioè in 6 mesi durante i quali è scesa nebbia fitta sul Pnrr. Azione ha dato le sue indicazioni e rimane in attesa di un’interlocuzione concreta per quanto riguarda le risorse da destinare a industria 4.0, alla sanità e all’istruzione. Cioè ai settori decisivi per la ripresa economica e per la tutela dello Stato sociale. Il definanziamento di scuola e sanità desta un giustificato e grave allarme sociale. Il governo non può continuare a eludere le risposte”, conclude.