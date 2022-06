Giugno 3, 2022

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “L’aumento del costo delle materie prime, della luce e del gas mette a rischio buona parte del Pnrr, è per questo che qualsiasi iniziativa di pace non va criticata ma alimentata”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di Sky Tg24 Live in Venezia.