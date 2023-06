Pnrr: Sarracino (Pd), ‘governo spreca opportunità irripetibile’

Giugno 5, 2023

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Per il Pd, il Pnrr è la più grande opportunità di crescita e sviluppo dal dopoguerra ad oggi. Per realizzarlo abbiamo evidentemente bisogno di una Pubblica amministrazione efficiente ed efficace”. Così Marco Sarracino, responsabile Sud e coesione territoriale nella segreteria Pd, nel corso del filo diretto a Radio Immagina, la web radio dem.

“Con il decreto sulla Pa al contrario non andiamo a potenziare il servizio essenziale per la messa a terra del Pnrr, anzi, ce la si prende con le pubbliche amministrazioni che inevitabilmente si sono fermate nel momento in cui il governo ha annunciato di voler rimodulare il Piano. È evidente che non si è capita o non si vuole capire la portata della sfida che abbiamo davanti”.

“Come Partito democratico sentiamo il dovere – non solo perché è una sfida che abbiamo vinto noi nella precedente legislatura – di rendere questa vicenda un tema di carattere popolare. Il PNRR – conclude Sarracino – avrà ricadute enormi sul lavoro, sui giovani, le donne, il Mezzogiorno, serve a rafforzare la coesione territoriale e sociale da contrapporre alle diseguaglianze che sono aumentate nel Paese. Spiegheremo all’Italia quello che sta facendo il governo e le grandi opportunità che la destra non sta cogliendo”.