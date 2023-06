Pnrr: Sbarra, ‘controlli vanno fatti ma evitare conflitti tra istituzioni, accelerare investimenti’

Giugno 6, 2023

Messina, 6 giu. (Adnkronos) – “I controlli vanno fatti evitando di intralciare il lavoro della pubblica amministrazione o, peggio, di rallentare la realizzazione degli investimenti. Penso che bisogna evitare i conflitti tra le istituzioni e impegnarsi per la qualità della spesa, accelerando gli investimenti”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra a margine del convegno sul Ponte di Messina alla presenza del ministro Matteo Salvini a Messina. Il riferimento è al voto di fiducia in Parlamento sul controllo sulla Corte dei Conti sul Pnrr. “Il sindacato, ormai da anni ha dato la propria disponibilità a definire e sottoscrivere patti per la legalità, per lo sviluppo, avendo come unico obiettivo quello di saldare e ancorare l’utilizzazione delle risorse a principi di legalità e trasparenza”, ha aggiunto.