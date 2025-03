Pnrr: Schlein a Meloni, ‘governo nel caos e progetto a rischio, premier spieghi in aula’**

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Il Pnrr è una straordinaria opportunità di futuro per l’Italia e fa male vedere come l’incompetenza del governo di Giorgia Meloni la stia sprecando, come conferma la relazione della Corte dei Conti. I ritardi e le maggiori criticità sono proprio lì dove il Pnrr serve di più, ovvero nelle azioni di riduzione delle disuguaglianze, come il welfare, la sanità pubblica, l’istruzione. Sono a rischio case della salute, nidi e alloggi universitari, ma pure infrastrutture ferroviarie e idriche, così come gli aiuti alle imprese per cui il Governo ha tardato mesi e cui è complicatissimo accedere”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Ma chiedo quindi a Giorgia Meloni: chi ha ragione tra il ministro Giorgetti, che sembra sia pronto a chiedere il rinvio di un anno rispetto alla scadenza del 2026, e il ministro Foti, che oggi ci vuole far credere che va tutto bene? Questa confusione, con i ministri che si smentiscono a vicenda, è la dimostrazione che anche sul Pnrr il governo è nel caos, e il Paese non se lo può permettere. Giorgia Meloni risponda alla richiesta del Pd di venire in aula a spiegare alle italiane e agli italiani come stanno le cose, è un suo preciso dovere”.