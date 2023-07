Luglio 20, 2023

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – “E’ chiaro che serve più attenzione e urgenza da parte di un governo che ha parlato per mesi di modifiche al Pnrr e ancora non le ha presentate in Parlamento. Noi continueremo a presidiare e ad essere disponibili a dare una mano perchè il Pd non vuole vedere l’Itali fallire questa grande opportunità”. Così Elly Schlein a margine di un’iniziativa a Colleferro. “Grande disponibilità a collaborare ma abbiamo bisogno di uno scatto in avanti del governo”.